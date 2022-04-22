«У предприятий остался запас прочности на два-три месяца». Экономисты оценили санкционные риски для Урала

Ученые института экономики УрО РАН оценили санкционные риски для уральской промышленности. Под угрозой оказались машиностроительные предприятия Свердловской и Челябинской областей, у которых скоро возникнут проблемы с поставкой импортных комплектующих. Их устойчивость напрямую будет зависеть от мер государственной поддержки.

«Есть разница между кризисом 2020 года и нынешней ситуацией. В пандемию предприятиям удавалось удерживать темпы производства и уровень занятости, потому что риски в основном были связаны с рынком. Сейчас ожидается кризис именно в производстве. В зоне риска – машиностроительная отрасль, где много сложных и длинных цепочек, комплектующие узлы, микросхемы. Уральские предприятия имеют запас прочности в среднем на 2-3 месяца, пока на складах есть материалы и запчасти. Но по мере исчерпывания этого запаса риски будут возрастать. Так же с занятостью работников. В пандемию предприятиям удавалось сохранить персонал, так как был искусственный объем производства (заводы работали на склад). Сейчас если производство остановится, в краткосрочной перспективе возникнет проблема безработицы», – рассказала на пресс-конференции заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.

По данным ученых, в 2021 году доля импорта в российской промышленности доходила до 21%, тогда как в машиностроении – до 45,9%. «Кризис 2014 года показал, что программы импортозамещения, наоборот, способствуют росту занятости. Сейчас все зависит от активных действий правительства. Как будут выстроены новые логистические цепочки, перестройка производства для замены выпадающих импортных запчастей», – отметила директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

При этом эксперты не берутся прогнозировать, как долго продлится нынешний кризис. Размах ожиданий в экономической аналитике колеблется от радикально панических настроений до восторженно-оптимистических, подметила Виктория Акбердина.

«На основании нашего мониторинга можно сказать, что причин для острой паники нет. Тут есть два аргумента. Во-первых, уральская промышленность накопила хороший опыт после санкций 2014-2015 годов. Тогда регионы УрФО не сильно потеряли в объемах производства и внешнеэкономиечской деятельности. Единственным провальным годом был 2016-й. Во-вторых, изменилась экспортно-импортная структура Урала. Свердловская и Челябинская области серьезно сократили импорт машинного оборудования, зато увеличили экспорт металла – причем в сторону азиатских стран. Зависимость от импортной микроэлектроники остается. Но после 2014 года поменялся и портфель торговых партнеров. Если раньше микросхемы импортировались из Германии, Франции, США, Словении и Венгрии, то сейчас на эту долю приходится уже небольшая часть. А основной импорт микроэлектроники идет из Китая, Тайваня, Филиппин и Южной Кореи. Так что уральские регионы подошли к новым санкциям относительно устойчиво. Но для отдельных предприятий, у которых были нарушены цепочки производства, могут быть крайне критические последствия», – поделилась мнением эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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