российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 марта 2025, 12:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Германия конфисковала танкер со 100 тысячами тонн сырой нефти

Германия конфисковала танкер Eventin, перевозивший почти 100 тысяч тонн нефти. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Судно, направлявшееся под флагом Панамы из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет, лишилось управления в начале января и дрейфовало вблизи острова Рюген. Танкер отбуксировали к порту Засниц.

По данным СМИ, главное таможенное управление приняло решение о конфискации судна и его груза – около 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью 40 млн евро.

Отмечается, что Eventin ранее был внесен ЕС в список так называемого «теневого флота» России. На сегодняшний день всего под санкциями Евросоюза находятся 153 судна.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

«Как прежде уже не будет…» Путин высказался о возможной отмене санкций против России / ЕС снял санкции с министра спорта РФ Дегтярева и еще трех россиян / Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за позиции по России / В Вашингтоне подтвердили готовность введения жестких санкций против России для мирного урегулирования на Украине / Евросоюз начал подготовку нового пакета санкций против России / В Вашингтоне снова пригрозили России ужесточением санкций / Москва и Вашингтон не обсуждают отмену санкций против России – Захарова / Вашингтон готов обсуждать отмену санкций против России – глава МИД Венгрии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Германия, Европа, Санкции против России,