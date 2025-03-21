Германия конфисковала танкер со 100 тысячами тонн сырой нефти

Германия конфисковала танкер Eventin, перевозивший почти 100 тысяч тонн нефти. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Судно, направлявшееся под флагом Панамы из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет, лишилось управления в начале января и дрейфовало вблизи острова Рюген. Танкер отбуксировали к порту Засниц.

По данным СМИ, главное таможенное управление приняло решение о конфискации судна и его груза – около 100 тысяч тонн сырой нефти стоимостью 40 млн евро.

Отмечается, что Eventin ранее был внесен ЕС в список так называемого «теневого флота» России. На сегодняшний день всего под санкциями Евросоюза находятся 153 судна.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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