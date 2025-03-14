ЕС снял санкции с министра спорта РФ Дегтярева и еще трех россиян

Евросоюз исключил из санкционного списка четырех россиян, сообщает AFP. Из-под рестрикций вывели главу Минспорта РФ, президента Олимппийского комитета России Михаила Дегтярева, предпринимателей Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора, а также сестру бизнесмена Алишера Усманова – Гульбахар Исмаилову.

Кроме того, по информации Reuters, ограничения отменены в отношении трех умерших граждан России.

По данным информагентств, четырех россиян исключили из санкционного списка по требованию Венгрии, которая грозила не согласовать продление рестрикций.

При этом предприниматель Михаил Фридман не был исключен из санкционного списка ЕС, несмотря на давление Венгрии. Ранее газета Financial Times сообщала, что Будапешт грозил заблокировать продление индивидуальных санкций ЕС, если из списка не выведут Фридмана. Также снятие санкций с бизнесмена поддерживал Люксембург.

Меж тем представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия не станет комментировать случаи исключения граждан России из санкционного списка.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС согласовали продление еще на полгода санкций против около 2,4 тыс. физических и юридических лиц из России в связи украинским конфликтом.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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