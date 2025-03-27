Франция, Германия и Британия выступили против отмены антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон считает преждевременным рассматривать вопрос о снятии санкций с России. Об этом он заявил по итогам встречи участников «коалиции» стран, настаивающих на военной поддержке Украины.

«Время для снятия санкций не пришло», – цитирует его слова «Интерфакс», отмечая, что аналогичную точку зрения высказали также канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Великобритании Кир Стармер.

«Нет смысла снимать санкции, пока не восстановлен мир. А до этого, увы, еще далеко», – сказал Шольц. Стармер со своей стороны отметил, что во время встречи речь шла не об ослаблении санкций, а о том, как их можно было бы усилить.

В проукраинской коалиции участвуют, в основном, европейские страны, которые считают необходимым продолжать помощь Украине. США в этих встречах не принимают участие.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube