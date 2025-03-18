«Как прежде уже не будет…» Путин высказался о возможной отмене санкций против России

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные государства продолжат оказывать экономическое давление на Россию, и санкции уже превратились в механизм системного, стратегического противоборства. Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Знаю, что сейчас в деловых экспертных кругах активно обсуждается вопрос, что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России, наших компаний, граждан: снимут их, оставят, усилят и так далее», – отметил Путин.

«Я, уважаемые друзья и коллеги, предлагаю исходить из следующих соображений. Собственно говоря, они на поверхности лежат. Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить её экономические и технологические возможности», – пояснил президент.

При этом Путин обратил внимание, что «если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться не нужно, не собираются стесняться». «Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим. Создаётся впечатление, что и сами инициаторы потеряли счёт, сколько ограничений ввели и против кого», – констатировал глава государства.

«Вот Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать, уверенно. 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились санкции, причём кратно выше. Даже если и будет с той стороны какой-то жест, – мол, что-то там предполагают снять, ослабить, – можно ожидать, что найдётся другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колёса, как это было с известной поправкой Джексона – Вэника. Уже и Советского Союза не было, против которого её ввели в своё время, и в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами Америки были самые лучшие времена, лучше некуда. А поправка продолжала действовать. А когда её вроде бы отменили, то на самом деле просто заменили на другой ограничительный акт против России. Вспомните. Отменили и тут же ввели другие санкции», – подчеркнул президент.

«Повторю: санкции, ограничения – это реальность существующего сегодняшнего нового этапа развития, в который вошёл весь мир, вся мировая экономика. Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает всё более изощрённый и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глаза раскручивается новая спираль экономического соперничества, и в этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом. Когда-то. Когда? Тогда, когда эти правила были им выгодны. Как стали невыгодны – сразу стало всё меняться. И буксуют все эти переговоры. И на самом деле никому не нужны», – обратил внимание Путин.

«Очевидно, и уже не раз говорил об этом: как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей», – заключил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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