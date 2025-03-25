Это «гарантии»: Евросоюз отказывается «разморозить» российские активы

Европейский союз отказывается «разморозить» финансовые активы России, поскольку доходы от их реинвестирования являются гарантиями для выданных Украине военных кредитов «Большой семеркой» (G7). Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Есть очень практический резон, почему активы не будут разморожены. Доходы от замороженных активов теперь являются гарантиями для кредитов G7, предоставленных Украине, причем не только странами ЕС, но также Японией, Канадой и США. ЕС должен защищать эти гарантии», – подчеркнул Кошта (цитата по ТАСС).

Напомним, речь идет в общей сложности почти о $300 млрд, которые были заблокированы Западом после начала специальной военной операции.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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