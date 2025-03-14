Евросоюз может лишить Венгрию права голоса из-за позиции по России

ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за позиции по антироссийским санкциям. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Венгрия может сорвать продление ограничительных мер, действие которых истекает 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-участников ЕС.

«Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры [в соответствии со] статьей 7 [Договора о ЕС], крайней меры по лишению государства-члена права голоса, но при этом прекрасно осознают политические проблемы и последствия такого шага», – говорится в статье.

Велика вероятность, что Будапешт вновь проголосует против продления срока действия экономических санкций против России.

Ранее лидеры стран ЕС приостановили разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро, который предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Против выступила Венгрия, наложив вето на предыдущую версию документа в ходе встречи послов ЕС.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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