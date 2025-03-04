Европа поставила на паузу разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро

Лидеры стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро, который ранее предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает европейское издание Politico, ссылаясь на проект документа Совета Евросоюза.

Против выступила Венгрия, наложив вето на предыдущую версию документа в ходе встречи послов ЕС в пятницу, 28 февраля. Пункт о новых поставках военной помощи Киеву вычеркнули из текущей редакции документа, который представлен на рассмотрение представителей стран ЕС.

По оценкам издания, на этом фоне маловероятно, что поддержка со стороны Евросоюза «заполнит вакуум», образовавшийся после приостановки американских поставок вооружений Киеву, пишет ТАСС.

Ранее Каллас предложила увеличить военную помощь Киеву в 2025 году. Однако ряд стран ЕС не поддержали эту идею, так как они не хотят тратить на это средства из своих национальных бюджетов.

По информации источников Politico среди европейских дипломатов, некоторые страны Евросоюза, включая Францию, «рады затягиванию принятия решения» по пакету помощи Украине. Меж тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре может предложить «более креативные способы заставить эти страны поддерживать Киев», говорится в публикации. Одним из вариантов может стать требование о том, чтобы 20% кредитных средств, выделяемых на оборонные расходы, направлялись на помощь украинским властям.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС на экстренном саммите 6 марта планируют определить детали и объем новой военной помощи Украине. Точная сумма не называется, однако, как пишут европейские СМИ, страны Евросоюза могут выделить Украине до 700 млрд евро. 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС на предстоящем саммите намерен одобрить предоставление Украине финансирование на сотни млрд евро. Все эти шаги Брюссель предпринимает на фоне публикаций в европейских и американских СМИ о том, что Европа взяла курс на затягивание конфликта на Украине еще на год, чтоб ослабить Россию.

Напомним, США сегодня приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам. Речь идет о военном оборудовании, не находящемся на Украине, а перемещаемом на кораблях, самолетах, а также находящемся в транзитных зонах Польши.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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