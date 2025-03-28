Евросоюз готовит 17-й пакет антироссийских санкций

Страны Европейского союза приступили к разработке очередного пакета антироссийских санкций. Предполагается, что ограничительные меры вступят в силу в начале лета.
Как сообщает портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата, работа над новыми санкциями находится «на очень ранних стадиях».
Отмечается, что это будет уже 17-й пакет ограничений. «Предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», – уточнил еще один собеседник издания.
Третий источник заявил, что пока рано говорить о сроках введения новых санкций в связи с активизировавшимся процессом урегулирования конфликта на Украине.
Накануне сообщалось, что Франция, Германия и Британия выступили против отмены антироссийских санкций.
Брюссель, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»