Евросоюз готовит 17-й пакет антироссийских санкций

Страны Европейского союза приступили к разработке очередного пакета антироссийских санкций. Предполагается, что ограничительные меры вступят в силу в начале лета.

Как сообщает портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата, работа над новыми санкциями находится «на очень ранних стадиях».

Отмечается, что это будет уже 17-й пакет ограничений. «Предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», – уточнил еще один собеседник издания.

Третий источник заявил, что пока рано говорить о сроках введения новых санкций в связи с активизировавшимся процессом урегулирования конфликта на Украине.

Накануне сообщалось, что Франция, Германия и Британия выступили против отмены антироссийских санкций.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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