Касперский прочитал в Техническом университете лекцию о кибериммунитете

В Техническом университете УГМК прошла встреча студентов с известным программистом и экспертом по безопасности Евгением Касперским. Он рассказал о кибербезопасности и кибериммунитете и как эти знания применять на промышленных объектах.

По словам основателя «Лаборатории Касперского», кибериммунитет говорит о защищенности системы в сопоставлении с затратами на ее взлом. Ведь абсолютно защищенных IT-систем не существует. Поэтому необходим такой уровень защиты, при котором стоимость разработки атаки на компанию превысит сумму возможного ущерба. Кибериммунитет (по Касперскому) – это способ разрабатывать IТ-системы с «врожденной» защищенностью. Это касается любых объектов, в том числе промышленных. Существует масса примеров, когда автономные и суперзащищенные промышленные системы государств и корпораций взламывались киберпреступниками.

В ходе встречи студенты задали Евгению Касперскому массу вопросов, авторы самых интересных получили памятные подарки. Программист, в свою очередь, пожелал будущим инженерам не прекращать учиться: «Мир становится все более сложным, мир становится все более наукоемким, техноемким, и только те, кто будут больше учиться, смогут овладеть большими знаниями, технологиями, умениями. Именно у них будет гораздо более интересное и насыщенное будущее».

Верхняя Пышма, Анастасия Истомина

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