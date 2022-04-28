Вице-губернатор рассказал, как Касперский сможет остановить миграцию айтишников

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что массовая миграция айтишников – это миф, а также поделился своим мнением, как удержать молодых специалистов не только в стране, но и в регионе.

«Миграция айтишников – это миф, пропагандистское клише: «Караул, IT-отрасль вот-вот обрушится!». Оттока кадров нет, – заявил Ионин. – В стране есть дефицит специалистов высокого класса. Минцифры сообщало, что не хватает примерно миллиона человек по стране. Надо проблему решать. И у Свердловской области есть большое преимущество – это УрФУ».

В то же время Ионин отметил: «Мозги, специалисты остаются там, где есть интересные, прорывные проекты. Даже не деньги. Почему мы и приглашаем в регион специалистов уровня Евгения Касперского. Если будут такие проекты, чтобы у ребят глаза горели, то они никуда и не уедут».

По словам Ионина, во время недавнего визита Евгения Касперского в Екатеринбург свердловские чиновники не только ознакомились с продукцией его лаборатории, но и рассмотрели возможность ее взаимодействия с уральскими предприятиями в сфере IT.

Как уже сообщал «Новый День», на днях в Техническом университете УГМК прошла встреча студентов с известным программистом и экспертом по безопасности Евгением Касперским. Он рассказал молодым людям о кибербезопасности и кибериммунитете, и как эти знания применять на промышленных объектах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»