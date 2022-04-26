Газовики и МЧС: информация о взрыве газа в Арамили не подтвердилась

Вслед за полицией газовая компания «Газэкс» и пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области опровергли версию о том, что пожару в жилом доме в Арамили предшествовал взрыв.

В «Газэксе» сообщили, что ЧП случилось в индивидуальном газифицированном доме (бывшее здание почты, пристрой к многоквартирному дому). «На место выехали все спецслужбы, в том числе аварийная газовая служба. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование – котел, плита, шланг – находится в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший 3-летний ребёнок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги. По предварительным данным, очаг возгорания находился у холодильника в районе дивана, где играл малыш», – рассказали в компании.

В ГУ МЧС добавили, что площадь пожара составила 30 кв.м. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, из них трое детей. В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в Арамили произошел пожар в жилом доме. Пострадали три человека, в том числе ребенок трех лет. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что, по одной из отрабатываемых версий, пострадавший ребенок мог сам поджечь свои игрушки. По данным СМИ, ребенок с тяжелыми ожогами доставлен в Екатеринбург.

Арамиль, Елена Владимирова

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