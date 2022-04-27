Самокатам запретили заезжать в дендропарки Екатеринбурга

Дендропарки на улицах 8 Марта и Первомайской исключили из зоны покрытия популярных сервисов кикшеринга. Электросамокаты теперь не смогут заехать на территорию парков, поскольку уже были случаи порчи газонов.

Об исключении дендропарков из зоны покрытия сервисов кикшеринга сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Екатеринбурга Артур Зиганшин. По его словам, в парках сегодня нет инфраструктуры для одновременного безопасного передвижения самокатов и пешеходов. Чтобы исключить наезды на людей, электросамокатам запретили заезжать в дендропарки.

«Во-вторых, последнее время сотрудниками парков неоднократно фиксировались случаи повреждения газонов в результате передвижения по ним с использованием электросамокатов. В Правилах благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» существует прямой запрет на повреждение газонов, в том числе и с использованием автотранспортных средств. Уход за почвенным покровом требует огромных трудозатрат и дополнительного финансирования. Оба парка обладают статусом «особо охраняемая природная территория местного значения», – написал Зиганшин на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, оба дендропарка сейчас закрыты и для пешеходов. Они находятся на просушке. Посещение парков в такой период, хождение по газонам может нанести вред растениям, а также газонам и дорожкам.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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