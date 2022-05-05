Гонщики на самокатах малой мощности по-прежнему приравнены к пешеходам

Самокаты малой мощности с точки зрения КоАП и Правил дорожного движения по-прежнему приравнены к пешеходам, поэтому специфической ответственности за ДТП для них не установлено.

Об этом рассказал на пресс-конференции замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников. По его словам, к водителям таких самокатов могут применяться только те же статьи КоАП, что и к пешеходам. Таких статей всего две. По первой, 12.29 КоАП «Нарушение правил дорожного движения», нарушителю грозит либо предупреждение, либо штраф до 500 рублей. Если в результате нарушения был причинен легкий или средний вред здоровью человека (ст. 12.30 КоАП), то размер штрафа составит от 1000 до 1500 рублей. Колясников отметил, что самокаты на пешеходных дорожках и тротуарах беспокоят большое количество граждан, создают помехи и угрозу для пешеходов. Но будут ли самокаты небольшой мощности приравнены к велосипедам или чему-то еще – вопрос, который пока не решен.

Другое дело – самокаты с мощным (более 25 кВт) электродвигателем и скоростью более 50 км/ч. Они приравнены к мототранспорту, а для управления ими нужны водительские права категории «М» или «А».

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе в Екатеринбурге для самокатчиков закрыли дендропарки на улицах 8 Марта и Первомайской. Электросамокаты теперь не смогут заехать на территорию парков, поскольку уже были случаи порчи газонов и наездов на людей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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