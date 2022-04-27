Кладбища Екатеринбурге не успеют обработать от клещей до Радоницы

В Екатеринбурге кладбища не будут обработаны от клещей к Родительскому дню, который в этом году выпадает на 3 мая. Поэтому стоит выбирать подходящую одежду и осматривать себя после возвращения домой.

Радоница, или Родительский день, традиционно пройдет во вторник после пасхальной недели. В 2022 году это будет 3 мая. Обычно в этот день люди едут на кладбища, чтобы прибраться на могилах своих близких и помянуть усопших.

Из-за погодных условий в Екатеринбурге акарицидная уборка на кладбищах еще не начиналась.

«Сейчас ведется очистка территорий кладбищ «под грабли», осуществляется санитарная уборка в рамках месячника чистоты. Акарицидная обработка начнется в середине мая», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

При этом клещевой сезон уже в разгаре. По всей Свердловской области от укусов пострадали 437 человек, в Екатеринбурге – 143. Собираясь на кладбище, лучше выбирать светлую закрытую одежду. А по возвращению домой провести самоосмотр.

Что касается парков Екатеринбурга, там акарицидная обработка уже начата. Первыми обработали дендропарки на улицах 8 Марта и Первомайской. С сегодняшнего дня на обработку закрыли парк Маяковского. Опрыскивают в этом году препаратом «Циперметрин» отечественного производства. Специалисты говорят, что одной обработки хватает на весь сезон.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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