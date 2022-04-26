Клещи покусали уже 437 уральцев

В Свердловской области зарегистрировано уже 437 пострадавших от укусов клещей – их число увеличилось в десять раз за последнюю неделю. Среди покусанных 119 – дети. К счастью, случаев энцефалита пока нет.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, клещи покусали людей в 45 городах и районах. В Екатеринбурге пострадали 143 человека.

«В лабораториях исследовано 117 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в двух пробах (1,7%); в ПЦР на боррелиоз исследовано 105 проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 26 пробах (24,7%), на прочие инфекции исследовано 64 пробы, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза обнаружен в 1 пробе (1,6%)», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Гулять в парках и лесопарках еще опасно. Акарицидная обработка началась в этом году поздно из-за погоды. Надежнее всего поставить себе прививку. В 2022 году уже проведено 34 тысячи вакцинаций и 85,6 тысячи ревакцинаций.

Напомним, в этом году немного изменились правила оказания профилактической медпомощи тем, кого покусали клещи. Раньше иммуноглобулин непривитым ставили сразу после извлечения членистоногого, сейчас нужно сначала отправить его на лабораторное исследование, и только потом врачи назначат лечение.

«Если вас укусил клещ, нужно обращаться в травмпункт ближайшей больницы. Клеща надо извлечь в максимально короткие сроки. Затем его поместить в емкость и тут же доставить в лабораторию, которая проводит исследования. И только по результатам исследования, которые должны выдаваться в тот же день, врачи определяют тактику оказания экстренной профилактики. Раньше не было такого требования, чтобы проводить профилактику только после исследования клеща, – рассказывала ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Эти правила касаются только взрослого населения. Детям профилактика проводится сразу».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/756829.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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