Уход зарубежных компаний пока не сказался на бюджете Екатеринбурга

Бюджет Екатеринбурга пока не претерпел никаких изменений из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Как сообщил вице-мэр по финансам Андрей Корюков, исполнение казны за первый квартал 2022 года было классическим: доходы – 19,6%, расходы – 16,8%. Влияние западных санкций на городскую экономику можно будет в полной мере оценить только после третьего квартала года.

«Сейчас у нас нет никаких изменений по поступлениям в бюджет. По завершении апреля мы получаем в полном объеме налоговые и неналоговые доходы, а также трансферты из областного и федерального бюджета. Уход зарубежных компаний пока никак не отразился на городском бюджете. Часть компаний продолжает выплачивать своим сотрудникам зарплату. Если и будет объявлено о сокращениях, то работники будут еще два месяца получать выплаты на бирже труда. Падение доходов, если оно будет, можно оценить только после 9 месяцев 2022 года. Сегодня пока все стабильно», – прокомментировал чиновник.

Ранее начальник финансового департамента Екатеринбурга Анна Турунцева рассказала о вероятном снижении доходов городского бюджета на 10%. Этот прогноз аналитики сделали из опыта прошлых экономических кризисов в 2014 и 2020 годов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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