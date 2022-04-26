Бюджет Екатеринбурга может потерять до 10% налоговых доходов из-за кризиса

Администрация Екатеринбурга пока не планирует секвестировать бюджет на текущий год. Доходы казны за первый квартал 2022-го составили чуть более 20%, что соответствует плану. Но корректировки в будущем не исключаются. Об этом сообщила на заседании Екатеринбургской думы начальник городского департамента финансов Анна Турунцева.

По ее словам, сейчас финансисты изучают динамику прошлых экономических кризисов, через которые прошла Россия. Пандемийный 2022 год и санкционный 2014 год принесли снижение налоговых поступлений в городской бюджет. Отклонение по доходам в обоих случаях составило около 10%, снижение поступлений происходило во второй половине года. Подобного развития ситуации аналитики ждут и сейчас.

«Пока изменений на снижение доходов бюджета мы не вносим, но в принципе, исходя из динамики прошлых периодов, проводим анализ», – прокомментировала Анна Турунцева.

Депутаты также спросили, сколько Екатеринбург вкладывает в подготовку Универсиады. Проведение Всемирных студенческих игр запланировано на август 2023 года. «Точной цифры я не назову, но думаю, это больше миллиарда рублей. Потому что в этом году мы уже вложили 700 миллионов рублей, но объект (спорткомплекс «Калининец», – прим. ред.) переходящий, и будут еще инвестиции в 2022 году», – ответила Анна Турунцева.

Напомним, что реконструкция спортивных объектов в Екатеринбурге финансируется также из федерального и областного бюджетов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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