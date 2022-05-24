«Все очень неплохо», – депутаты оценили исполнение бюджета Екатеринбурга

Екатеринбургская дума утвердила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года. Кризисные явления пока не затронули городскую казну. Как сообщила начальник финансового департамента Анна Турунцева, общая динамика исполнения бюджета соответствует прогнозным оценкам и в целом ситуация контролируемая. Екатеринбург также продолжает получать трансферы из вышестоящих бюджетов.

Согласно документу, исполнение по доходам бюджета за первые три месяца составило 19,8%, по расходам – 16,4%. Городская счетная палата обратила внимание на низкое исполнение пяти муниципальных программ. В их числе оказались программа по развитию физкультуры и спорта (6,2%) и программа развития культуры и искусства (4,9%). В связи с этим счетная палата предлагает в последующей корректировке уточнить годовой прогноз поступлений в бюджет.

Депутаты приняли бюджетный отчет практически без обсуждений. «Мы видим, что бюджет исполняется очень неплохо. Все ждали сокращений, а мы видим рост поступлений», – заявил Константин Киселев.

Как уже сообщал «Новый День», первую корректировку бюджета-2022 городская дума будет принимать в июне. Ранее финансовый департамент прогнозировал, что из-за кризиса Екатеринбург может потерять до 10% налоговых доходов.

На начало 2022 года бюджет города был утвержден в следующих параметрах: доходы 56,4 миллиарда рублей, расходы – 58 миллиардов рублей, дефицит – 1,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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