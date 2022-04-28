Вадим Самойлов и митрополит Евгений навестили раненных на Украине военных (ФОТО, ВИДЕО)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов навестили в госпитале раненых военнослужащих, которые лечатся после возвращения из зоны спецоперации на Украине.

Концерт для участников спецоперации в госпитале

«Мы сегодня пришли, чтобы развеять часть боли, которую они получили в своих ранениях, утешить их пасхальным приветствием о Воскресении Христовом, какими-то подарками, пасхальными яичками, куличами, песнопением пасхальным и простыми человеческими словами, – рассказал владыка Евгений. – Среди ребят есть и мусульмане, есть и представители других вероисповеданий, но было видно, что в глазах загорается радость – совершено искренняя, детская. Я бы желал всем, чтобы сегодняшняя встреча как-то укрепила их дух и поспособствовала выздоровлению, укреплению в вере».

Вадим Самойлов и его музыканты исполнили для раненых песни из фильмов режиссера Алексея Балабанова «Брат 2» и «Мне не больно», а также «Сказочную тайгу», песню о Донбассе, «На Берлин» и другие.

Основатель «Агаты Кристи» заявил, что после поездки на Донбасс переосмыслил свою роль в культуре. «Деятели культуры – они вот для этих моментов, когда нужно зайти в палату с тяжелобольными и передать им все тепло, которое в тебе есть. Я считаю, что мы обязаны это делать. И я буду счастлив в скором времени посетить наши войска», – сказал Вадим Самойлов.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»