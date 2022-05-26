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Четверг, 26 мая 2022, 09:26 мск

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Вадим Самойлов споет на закрытой вечеринке радиофака

Фото Екатеринбургской епархии

Экс-участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов выступит на закрытой вечеринке, посвященной 70-летию радиофака УПИ, сообщает телеграм-канал Уральского федерального университета. Самойлов и сам окончил РТФ, и сегодня даст небольшой концерт для его сотрудников и выпускников.

Ранее Самойлов-старший дал концерт в военном госпитале, где спел для раненых участников спецоперации на Украине.

Екатеринбург, Елена Сычева

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