Свердловская киностудия купила две камеры и планирует снимать по семь фильмов в год

Свердловская киностудия в ближайшие пять лет планирует запускать в производство ежегодно три игровых и четыре документальных фильма, а также короткометражки. Для этого уже начали обновлять оборудование: закупили две цифровые камеры нового поколения. Об этом сообщила новая команда киностудии, подводя итоги первого года своей работы.

«Кинопроизводство – процесс сложный и дорогой. Подготовку к нему можно вести долго, но мы поняли, что надо запускать все прямо «с колес», не теряя времени. Мы начали обновление критической инфраструктуры, которая необходима для производства фильмов, обновили парк техники, провели всесторонний аудит компании, – рассказал гендиректор киностудии Виктор Шадрин. – Все, что делается сейчас – это пошаговая история для того, чтобы на киностудии снималось сразу несколько картин. На ближайшие пять лет в наших планах запускать в производство ежегодно три игровых, четыре документальных фильма и несколько фильмов короткого метра (как документальных, так и игровых)».

Для того чтобы было на что снимать, киностудия начала обновлять оборудование. За 2021 год закупили две цифровые камеры последнего поколения. Как заявили в пресс-службе, раньше такие камеры были только в Москве и Санкт-Петербурге. При этом звукозаписывающее и осветительное оборудование на киностудии полноценно не обновлялось с прошлого века, но это – в планах.

Естественно, для параллельных съемок нескольких фильмов нужны и новые кадры. Генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева рассказала, что уже готовится база для второго состава съемочной группы. Он появится к концу лета.

«Надеюсь, появится полный «боекомплект» из людей, которые могут снимать фильмы. Я имею в виду административный персонал и всех, кто обслуживает кинопроцесс, – осветителей, костюмеров, гримеров. Сейчас у нас есть самое необходимое – видеокамеры и минимальная команда, готовая снимать кино», – пояснила продюсер Свердловской киностудии.

Отметим, что за 2021 год киностудия получила гранты министерства культуры России на три полнометражные картины. Это документальный фильм «Нелюбимка» (о группе Niletto), документальный альманах «Код города» (о Екатеринбурге глазами его жителей), игровой фильм «Сломя голову». Летом в Екатеринбурге пройдут съемки тизера игровой картины «Длительные свидания», которую так же планируют снять на Свердловской киностудии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»