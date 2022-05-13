«Пока у нас только одно преимущество – культурное пространство», – продюсер о перспективах киносъемок на Урале

Представители отечественной киноиндустрии говорят, что режиссерам и продюсерам уже надоело снимать кино и сериалы в привычных локациях Москвы и Санкт-Петербурга. По их словам, кинематографисты готовы двигаться в другие регионы, и для этого придуманы рибейты (возврат денег) и другие преференции. Правда, Свердловской области сегодня похвастаться особо нечем: «Пока у нас только одно преимущество – это наши стены и культурное наследие, которое мы можем предоставить для художников. Если к нам обращаются, мы готовы поделиться, сделать скидки на все то, что у нас есть, чтобы кино на Урале жило», – отметила на пресс-конференции генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

При этом, конечно, Свердловская киностудия за год после своего обновления сделала немало: закупила две современные камеры, организовала киношколу для обучения групп, планирует начинать съемки фильмов. В ближайшие пять лет планируется запускать в производство ежегодно три игровых и четыре документальных фильма, а также короткометражки. Но в реальности конкурировать с другими регионами пока сложно.

«Съемки в регионах сегодня перспективны. Нужно двигаться по многим направлениям. Кроме запуска фильмов, надо готовить специализированные кадры и стараться стимулировать режиссеров, авторов, чтобы они вступали в коллаборацию с местными студиями. Все знают про феномен якутского кино. Там сложился агломерат, где местные снимают для местных, а власти их финансируют. В коммерческом плане, конечно, этот кинематограф не сильно конкурентоспособен, несколько картин завоевали главные призы на фестивалях. Урал потенциально интересен. У нас богатая природа, очень талантливые люди. Перспективы большие, просто надо этим заниматься, и мы пытаемся это делать со своей стороны», – прокомментировала Ольга Ерофеева-Муравьева на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

В качестве положительного примера привлечения в регион кинематографистов она привела Калининград. Там, по ее словам, региональная кинокомиссия не только помогает вернуть налоги (тот самый рибейт), но и решить все организационные вопросы.

«Туда едут не только из-за рибейта, но и потому, что если надо перекрыть улицу или снимать в местах, где никогда не разрешали снимать и вас бы не пустили, кинокомиссия такие вещи решает и все организовывает для киногрупп. Надеюсь, наша кинокомиссия тоже будет работать и помогать со съемками», – отметила продюсер Свердловской киностудии.

Напомним, региональная кинокомиссия в Свердловской области была создана в декабре 2021 года. И на данный момент еще только отрабатывает механизмы взаимодействия с реальной киноиндустрией.

«Кинокомиссия должна работать по двум направлениям. Первое – создать формат и возможность в одном окне киногруппам получить все необходимые услуги, которые могут понадобиться. Второе – получение рибейтов за съемки на территории Свердловской области. Конечно, это дело для регионального законодательства и региональной практики новое, – рассказала первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. – С частью поддержки и помощи, согласованием локаций мы движемся хорошо и оперативно. Сейчас прорабатываем систему взаимодействия на Екатеринбурге как на большом муниципальном образовании, чтобы потом тиражировать и на малые. Но что касается рибейтов, работа продвигается сложнее. Но такие вещи проходят много стадий согласования, надеюсь, придем к позитивному результату».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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