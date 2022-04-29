Журналист из Екатеринбурга подает в суд на Соловьева

Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев сообщил, что подаёт в суд на телеведущего Владимира Соловьева. Речь идет о последних заявлениях по поводу «центра мерзотной либероты», и о более ранних словах Соловьева в отношении собственно Колезева.

«Я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично (назвав «предателем родины», «подонком, притворяющимся российским гражданином» и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками), так и социальную группу – людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге», – сообщил Колезев в телеграме.

Сам он сейчас находится за рубежом, его интересы в суде будет представлять адвокат Михаил Беньяш, причем бесплатно. «Он также подготовит шаблон документа, который смогут использовать все желающие подать на Соловьева схожие заявления», – уточнил журналист.

По его словам, если ему удастся взыскать с телеведущего компенсацию, он перечислит ее в Фонд Ройзмана.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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