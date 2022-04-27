Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты»

Телеведущий Владимир Соловьев, на которого недавно, как выяснилось, готовили покушение националисты, выступил с новым оскорблением в адрес Екатеринбурга. Заявление он сделал в разговоре с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым во время программы «Соловьев LIVE».

«Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая», – потребовал Соловьев объяснений у Якушева.

Тот, в свою очередь, ответил, что власти работают над патриотическим воспитанием и, в том числе, в контексте предстоящего Дня Победы. Также Якушев уточнил, что поддержал идею Свердловского отделения ДОСААФ ввести начальную военную подготовку в школах с 1 класса. «Очень надо, очень правильные мысли», – похвалил инициативу Соловьев.

О том, чему собираются учить первоклассников и учеников средних и старших классов на уроках НВП, «Новому Дню» ранее рассказывал автор идеи, исполняющий обязанности руководителя ДОСААФ Владимир Мезенцев: «Я хочу в каждой школе сделать Академию мужества, центр специального назначения допризывной подготовки. Где они изучат автомобиль, квадроцикл, научатся стрелять, прыгать с парашютом. Вы представляете – парень спортивный, красивый, не курит и не пьет, идет в армию, мы его контролируем. После армии он приходит, и уже экстраполируются его навыки в мирную жизнь».

Владимир Соловьев во время стихийных акций протеста екатеринбуржцев, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра, назвал уральскую столицу «городом бесов», и фраза моментально ушла в народ – на улицах появились соответствующие надписи, кто-то даже переклеил название на въездной табличке в Екатеринбург, предприимчивые горожане стали продавать футболки с надписью «Город бесов». Сам Соловьев обещал приехать в Екатеринбург, чтобы «гонять бесов», но когда все-таки приехал, их не нашел.

Екатеринбург, Елена Сычева

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