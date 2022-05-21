Канделаки рассказала, что думает о конфликте Соловьева с Екатеринбургом (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки выступила с лекцией о лидерстве. В зале Teatro Veneziano собрались три сотни человек – билеты купить было нельзя, только оставить заявку и получить приглашение. Популярную телеведущую представил амбассадор площадки, продюсер Михаил Галустян.

Около часа Тина рассказывала о том, как правильно мотивировать сотрудников, как увольнять тех, кого уже не получается вдохновить, как «гореть» на работе самому, как важно постоянно развиваться и пробовать что-то новое, заставлять мозг выходить из зоны комфорта.

Ещё около часа телезвезда отвечала на вопросы – екатеринбуржцев волновало мнение Канделаки о том, нужно ли постоянно учиться, получать университетское образование, как быть успешной на работе и дома, кто главный в ее семье – она или ее муж, 35-летний директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко (ответ – главный он), как пережить период пубертата у детей, как правильно питаться (ответ понравился бы экс-депутату заксо Свердловской области Илье Гафнеру, потому что Тина предложила есть меньше, особенно по вечерам).

Лишь немногих интересовала несветская повестка – один из зрителей попросил Канделаки прокомментировать недавний скандал с участием телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В частности, она вспомнила, что Соловьев был ее главным оппонентом, пока та работала на «Серебряном дожде» в паре со Станиславом Садальским, и аттестовала ведущего как «человека резкого». «Сегодня, когда мы общаемся, он держит слово, по работе к нему вопросов нет. Но если мы будем обсуждать его слова, нам надо позвать его сюда. Разговаривать о Владимире без Владимира неудобно», – сказала Канделаки.

Также она рассказала историю из работы телеканала «Матч-ТВ».

«Есть классный ведущий Антон Анисимов. Когда стало понятно, что России не светит Чемпионат мира по футболу, он сказал про Польшу «твари» в эфире федерального канала. Мы сейчас находимся в таком эмоциональном состоянии, что и в эфире у людей кипят страсти», – сказала она, добавив, что на телевидении работают точно такие же эмоциональные люди, как и везде, и нельзя выключить эти эмоции по щелчку, когда начинается эфир.

Также Канделаки назвала Екатеринбург одним из самых перспективных городов России – по уровню архитектуры, культурной жизни, ресторанов и количества долларовых миллиардеров. Она пообещала присмотреться к элитной недвижимости в городе, который, правда, назвала столицей Сибири.

Полный ответ одной из самых влиятельных женщин российского телевидения, смотрите на видео.

Напомним, выступление организовала компания «Империя музыки» Табриза Шахиди.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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