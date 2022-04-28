Губернатор Куйвашев ответил Соловьеву: «Желаю вам следить за языком» (ВИДЕО)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видео, в котором обратился к оскорбившему екатеринбуржцев телеведущему Владимиру Соловьеву. Запись он разместил на своей личной странице «ВКонтакте».

Куйвашев ответил Соловьеву

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, – заявил губернатор. – Потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после ваших высказываний значительно уменьшится. И горожане будут вас очень ждать на ваших лекциях, чтобы высказать свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, – напомню, это опорный край державы, – любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком».

Как уже сообщал «Новый День», во время интервью с полпредом президента Владимиром Якушевым Соловьев потребовал у него отчета о поведении екатеринбуржцев: «Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства?» О недопустимости подобных высказываний уже выразили свое мнение бывший мэр Аркадий Чернецкий, бывший губернатор Эдуард Россель и другие.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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