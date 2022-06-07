Соловьев заявил об угрозе убийством – на этот раз от уральского мэра

Телеведущий Владимир Соловьев заявил о том, что его жизни угрожает уральский мэр Игорь Кабец. Такой вывод он сделал, когда увидел пост главы Первоуральска во «ВКонтакте» – Кабец опубликовал карикатуру, на которой изображен губернатор Евгений Куйвашев в образе джедая, отрубающий световым мечом голову ситху Соловьеву с раздвоенным змеиным языком.

В очередной трансляции телеведущий обрушился с критикой на Кабца. Соловьев задался вопросом, надо ли ему «как мэрия Екатеринбурга» написать заявление в прокуратуру. «Это прямой призыв, чтобы меня убили? Ты думаешь, это остроумно? Только что взяли очередного убийцу, которого нанял Зеленский, чтобы меня ликвидировать – и тут ты вылезаешь со своим мечом. Как ты считаешь, что я должен подумать?» – потребовал ответа у мэра телеведущий.

Получить комментарий у самого главы Первоуральска не удалось – Игорь Кабец не отвечает на звонки по мобильному телефону.

Между тем Соловьев заявил, что презирает Игоря Кабца. «Когда ты размещаешь это у себя, какую задачу ты еще преследуешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику? И этот человек до сих пор возглавляет администрацию города! Не знаю, какие успехи у Первоуральска, я там не живу, но это, конечно, интересно», – сказал ведущий.

Напомним, перепалка Соловьева с уральцами началась после его высказывания во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. В беседе с ним телеведущий заявил, что в Екатеринбурге находится «центр мерзотной либероты», а полномочный представитель главы государства не стал возражать, ответив лишь, что власти занимаются патриотическим воспитанием. После Соловьеву ответил губернатор Евгений Куйвашев, который посоветовал ведущему следить за языком, чего последний не стерпел – и обрушился с критикой уже на главу региона. Также под раздачу Соловьева попали сенатор Эдуард Россель, тоже ответивший на оскорбительный выпад в эфире.

Ярче всех в перепалке выступил сосед губернатора, бард и худрук Театра эстрады Александр Новиков, который предложил ведущему «фильтровать хрюканину, а лучше закусить поганое жало». После этого в сетях и появилась карикатура в поддержку губернатора, которую и опубликовал у себя Кабец. Его пост в ВК, кстати, набрал почти 600 лайков и 200 репостов, что на фоне обычных 5-10 реакций к публикациям мэра Первоуральска – значимый SMM-результат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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