«Злить и обижать нас не надо», – Россель, Ройзман и другие ответили Соловьеву на слова о «мерзотной либероте»

Свердловские политики отреагировали на оскорбление в адрес Екатеринбурга, которое позволил себе телеведущий Владимир Соловьев во время программы «Соловьев LIVE», назвав город «центром мерзотной либероты».

Наиболее эмоционально отреагировал на его слова бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель в своем телеграм-канале. Напомнив о временах Демидовых и о подвигах уральцев во время Великой Отечественной войны, Россель плавно перешел к воспоминаниям о 90-х. Он заявил, что тогда «брошенные на произвол судьбы федеральной властью уральцы» под руководством самого Росселя «потом и кровью, ценой неимоверных лишений» сохранили почти все стратегические оборонные предприятия.

«И да, благодаря этим молчаливым, способным выдержать любые лишения ради высокой цели людям, мы смогли спустя десятилетия дать отпор американцам в Сирии! И во многом именно благодаря их доблестному труду сегодня мы давим фашистскую нечисть на Украине, наши Уральские танки – освободители приносят мир и новую жизнь в украинские села и города! И наши матери, как и все матери России, сегодня хоронят своих мужей в Екатеринбурге, Качканаре в городах и посёлках Среднего Урала! Да, мы – непростые ребята! Наша особая, пронизанная магнитной рудой земля рождает все неординарное, яркое, необычное, шокирующее, например, Свердловский рок-клуб, ставший глотком свежего воздуха, рупором новой России! Мы, если хотите, Уральские горцы, и злить и обижать нас, особенно беспочвенно, не надо! Есть, конечно, и свои «моральные перегибы», как везде, в любом регионе, но мудрые люди должны воспринимать их как маркеры, как подсказки для власть предержащих на самых различных уровнях – где не дорабатываем! Не надо бить самих себя по самому важному месту – становому хребту России!» – резюмировал сенатор.

Первый избранный глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал слова Соловьева более сдержанно. «Я считаю, что нельзя проецировать на город с полуторамиллионным населением какие-то гнусные поступки отдельных людей. Нельзя говорить [плохо] про город, даже если в этом городе есть люди, которые тебе неприятны или неприятно то, что они делают или произносят. Потому что полтора миллиона человек – честные и порядочные, и на них это пятно бросать, на мой взгляд, совершенно недопустимо», – сказал Чернецкий агентству Ura.ru и добавил, что лично с Соловьевым не знаком.

А вот православная активистка Оксана Иванова, бывший кандидат в Госдуму от Свердловской области, не стала осуждать Соловьева, а несколько туманно обвинила неких «влиятельных людей» в том, что у Соловьева сложилось именно такое впечатление о екатеринбуржцах. «Широко обсуждаемый сегодня диагноз Екатеринбурга от Владимира Соловьева стоило бы дополнить словами из послания Римлянам: «Где умножается грех, там преизобилует благодать». Екатеринбург известен не только как «город бесов», но и земля святых, наш город очень перспективный и бурно развивающийся религиозный центр Урала и всего русского Православия. Оппозиционные антицерковные акции у нас были потому громкими и яркими, что влиятельными и ресурсными людьми поддержаны. А национальные традиции, культура и здоровый патриотизм не очень. При переходе от условного суверенитета к реальному это должно, конечно, измениться», – написала она на своей странице «ВКонтакте».

Жестче всех высказался бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман: «А ты спрашивал, почему Соловьёва все называют Педерастической обезьяной», – написал он в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», во время интервью с полпредом президента Владимиром Якушевым Соловьев потребовал у него отчета о поведении екатеринбуржцев: «Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства? Тем более у нас канун 9 Мая», – потребовал Соловьев объяснений у Якушева.

Тот, в свою очередь, ответил, что власти работают над патриотическим воспитанием и, в том числе, в контексте предстоящего Дня Победы. Также Якушев уточнил, что поддержал идею Свердловского отделения ДОСААФ ввести начальную военную подготовку в школах с 1 класса. «Очень надо, очень правильные мысли», – похвалил инициативу Соловьев.

Напомним, Владимир Соловьев во время стихийных акций протеста екатеринбуржцев, выступавших против строительства храма в сквере у драмтеатра, назвал уральскую столицу «городом бесов». Фраза моментально ушла в народ – на улицах появились соответствующие надписи, кто-то даже переклеил название на въездной табличке в Екатеринбург, предприимчивые горожане стали продавать футболки с надписью «Город бесов». Сам Соловьев обещал приехать в Екатеринбург, чтобы «гонять бесов», но когда все-таки приехал, их не нашел.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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