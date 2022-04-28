«Я очень удивлен», – мэр Екатеринбурга тоже ответил Владимиру Соловьеву

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вслед за другими уральскими политиками прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге и его жителях.

«Очень удивлен теми эпитетами, которыми недавно «наградил» наш Екатеринбург телеведущий Владимир Соловьев. Такое впечатление, что он ничего не знает о наших горожанах. Все три столетия своей истории наш город живёт ради безопасности и процветания своей страны: не отходя от станков, куёт оружие, отправляет на фронт своих сыновей. И это не какая-то безвозвратно ушедшая история. 80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. Екатеринбург верен традициям, остаётся городом добра и соучастия. Поэтому хочу выступить в защиту екатеринбуржцев. Считаю, что делать выводы о городе с населением 1,5 миллиона человек, основываясь на единичных высказываниях, абсолютно неправильно и некорректно», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», во время интервью с полпредом президента Владимиром Якушевым Соловьев потребовал у него отчета о поведении екатеринбуржцев: «Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства?» О недопустимости подобных высказываний уже заявили бывший мэр Аркадий Чернецкий, бывший губернатор Эдуард Россель и действующий губернатор Евгений Куйвашев, который посоветовал ведущему «следить за языком».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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