Полемика продолжается: Соловьеву ответила соавтор новой Конституции

Оскорбительное высказывание телеведущего Владимира Соловьева в адрес жителей Екатеринбурга вызывает все новые комментарии. В частности, высказала свое мнение уполномоченный по правам человека Свердловской области, член рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Татьяна Мерзлякова, которая допустила, что «человек загружен и, может быть, чего-то не знает».

Она заявила: «Здесь исторически живут люди самых разных взглядов – кто-то вспоминает даже времена Пугачева и Стеньки Разина. Но нас всегда оценивали по трудам: шахтам, металлургическим предприятиям, новым производствам. Жители региона – опорного края державы – знали, какая великая ответственность лежит на них. И всегда имели свое мнение, свою позицию. Да, здесь много дискутируют, но слушают и слышат друг друга. И мы знаем результат: уральцы есть среди авторов Конституции, а разработанный в регионе Устав стал базовым для многих регионов. На Урале спорят, но не оскорбляют. И находят истину. Здесь живут настоящие патриоты, которые объединяются вокруг того, что нужно стране, людям. И, как показывают выборы, поддерживают президента Владимира Путина и губернатора Евгения Куйвашева», – подчеркнула Татьяна Мерзлякова.

Высказался и замгубернатора Василий Козлов: «Владимир Рудольфович, позволяя себе нелицеприятные высказывания в адрес жителей нашего города – тех, которые плавят металл, которые учат детей, лечат больных, собирают приборы, – вы, на мой взгляд, вы злоупотребляете правом, которое предоставлено вам профессией и общественным положением. Не надо так делать. Мысли этих людей зачастую более чистые, чем у вас, а любовь к Родине более искренняя».

Как уже сообщал «Новый День», во время интервью с полпредом президента Владимиром Якушевым Соловьев потребовал у него отчета о поведении екатеринбуржцев: «Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства?» О недопустимости подобных высказываний уже заявили бывший мэр Аркадий Чернецкий и бывший губернатор Эдуард Россель. Действующий глава области Евгений Куйвашев посоветовал ведущему «следить за языком», а мэр Алексей Орлов заявил, что Соловьев «ничего не знает о наших горожанах».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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