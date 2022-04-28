Ведущий Соловьев ответил губернатору: «Не вижу ни одного поста в поддержку спецоперации»

После обращения губернатора Евгения Куйвашева к одиозному ведущему Владимиру Соловьеву, которому глава региона посоветовал следить за языком, телевизионный деятель выступил с новым заявлением. На сей раз претензии у него возникли непосредственно к Куйвашеву.

«Как на Урале вольготно-то у вас. Не вижу ни одного поста в поддержку спецоперации у губернатора Куйвашева. Зато до Соловьева дело есть. Любопытные же у нас губернаторы. Есть патриоты, а есть по понятиям. Интересно, когда губернатор начнет жаловаться на меня моему руководству. Это же соответствует стилистике – бежать и жаловаться», – заявил он.

А потом добавил, обращаясь, очевидно, к екатеринбуржцам, которых ранее оскорблял: «Екатеринбург! Борись с бесами, побеждай, за правду, за наших воинов, против бесов».

Екатеринбург, Елена Сычева

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