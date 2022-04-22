«Ввести начальную военную подготовку с 1 класса. Срочно», – НВП хотят вернуть в школы

Начальную военную подготовку могут вернуть в школы. Причём ввести ее с первого класса. С таким предложением выступил исполняющий обязанности председателя ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев на совещании с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым.

«Короткое предложение. От имени всех. Мы понимаем, что после 24 февраля (день, когда была объявлена спецоперация России на Украине, прим. ред.) другая страна, другой мир. Идет борьба серьезная. Хотел бы предложить, чтобы мы срочно поставили вопрос перед главным военнокомандующим РФ ввести начальную военную подготовку с 1 класса. Срочно», – заявил Мезенцев.

Полпред его идею поддержал, сказав, что не видит в этом ничего плохого. «Сейчас мы видим провал, видим проблему – и тогда пошли в учебное учреждение. Сделано это не на постоянной основе. А если введём начальную военную подготовку, уроки будут стоять в расписании. К предложению надо серьёзно отнестись. Надо переводить работу на системную основу, а для этого надо, чтобы была база в школе. Нас в школе обучали не только маршировать, но и патриотическому воспитанию, как мы воевали в 41-45. Ничего нового не надо выдумывать», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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