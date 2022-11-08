Минобороны РФ поддержало введение начальной военной подготовки в школах и ПТУ

Министерство обороны России поддержало инициативу о введении начальной военной подготовки в школах, колледжах и техникумах. Такая позиция обозначена в ответе начальника Генштаба Валерия Герасимова главе фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову, который ранее выступил с этой идеей.

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», – написал Герасимов, информируют «Известия».

По мнению начальника Генштаба, новый предмет следует преподавать в течение последних двух лет обучения и выделить на него не менее 140 часов. Минобороны рекомендовало предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету. В случае нехватки кадров к этой работе, считают в ведомстве, можно привлекать граждан, ранее служивших в ВС РФ на офицерских должностях, в приоритетном порядке – офицеров с опытом боевых действий.

Минобороны готово поучаствовать в работе по изменению законодательства. «При поступлении соответствующих предложений Минобороны готово их рассмотреть и принять участие в работе по внесению изменений в законодательство РФ по рассматриваемому вопросу», – говорится в документе.

По мнению Сергея Миронова, введение в школьную программу НВП «позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом». Как отметил политик, с началом СВО этот вопрос встал особенно остро – «даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях».

Миронов считает, что в школах и ПТУ необходимо проводить не только техническую подготовку, в которую входят тактика военных действий, огневая подготовка, основы военной медицины, но и психологическую.

Политик добавил, что реализация инициативы поможет трудоустроить «десятки тысяч людей».

Идею поддержали представители думских фракций «Единой России», ЛДПР и КПРФ. По словам зампреда фракции «Единой России» Адальби Шхагошева, «инициатива заслуживает очень серьезных обсуждений». По его мнению, она найдет свое практическое применение. Идею возвращения НВП сочли полезной также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Как заявил Чернышов, польза от новой дисциплины в том, что школьники получат не только основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.

Москва, Наталья Петрова

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