Автор идеи о срочном введении НВП: «Парень красивый, спортивный, не пьет и не курит, идет в армию, а мы его контролируем»

Автор идеи о возвращении начальной военной подготовки в школы и введении этого предмета с 1 класса, исполняющий обязанности председателя ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев объяснил «Новому Дню», почему выступил с таким предложением и о чем рассказывать первоклассникам.

– В чем может заключаться занятие по НВП для первоклассников, которым 6-7 лет?

– Эволюция движется по спирали. Вы прочитали книжку в 7 лет. В 11 вы читаете – другое восприятие, потом в 15, потом в 19. Есть книги, которые мы читаем всю жизнь. И всю жизнь находим что-то новое. Здесь, конечно, первый класс – в основном, идеологическое, там нет нагрузок, идут рассказы, детские игры, марширование. Это в определенной форме проходит. Когда ребятки учатся в пятом-шестом классе, они могут уже проходить рукопашный бой, особенно те, кто занимается этим. Старше становятся – стреляют, прыгают с парашютом. А уже совсем старшие – они уже готовые.

Я хочу в каждой школе сделать Академию мужества, центр специального назначения допризывной подготовки. Где они изучат автомобиль, квадроцикл, научатся стрелять, прыгать с парашютом. Вы представляете – парень спортивный, красивый, не курит и не пьет, идет в армию, мы его контролируем. После армии он приходит, и уже экстраполируются его навыки в мирную жизнь. Он становится хорошим мужем, он становится хорошим сотрудником полиции, он становится хорошим сотрудником полпредства, или журналистом, или фотографом. И это реально. Я как раз такой и был.

– Кто будет обучать этому в школах?

– С кадрами надо работать. Лучше, чтобы обучали офицеры или подготовленные гражданские. Условно гражданские. Потому что он должен знать многие вопросы. Кадры надо готовить. Даже сейчас придет какой-нибудь необученный человек, который скажет: «Я хочу заниматься военно-патриотическим клубом», – но он же необученный человек – он же не умеет, чему он научит? Он испортит наоборот. Поэтому педагогика, образовательная деятельность, духовная…

– Получается, небыстрый вопрос?

– Потихонечку, сейчас пойдут наши военнослужащие в школу, они будут получать зарплату достойную, даже больше, чем женщины. Женщины, думаю, поддержат – пускай он больше получает, но он готовит наших детей, воспитывает из них мужчин, помощников, защитников Родины. И сегодня можно начинать. Сколько у нас молодежи – они вернутся, кто-то раненые, он не сможет служить дальше, но он спокойно может работать педагогом, получит образование. Наши оппоненты – США, они берут из военных в бизнес, на государственную службу, говорят: «Нам нужны патриоты, порядочные и дисциплинированные». Армия дисциплинирует, преданность Родине, это кадры ценные. Офицер не должен быть брошен на улице, особенно если он раненый. Я по себе это знаю, проходили это, в 90-е годы разрушили очень много, а сейчас мы восстанавливаем.

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Напомним, сегодня на совещании в полпредстве Мезенцев предложил срочно обратиться к Верховному главнокомандующему РФ, чтобы ввести НВП в школах с 1 класса: «Мы понимаем, что после 24 февраля (день, когда была объявлена спецоперация России на Украине, – прим. ред.) другая страна, другой мир. Идет борьба серьезная».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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