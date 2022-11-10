Выпускник БЖД или комиссованный военный. На Урале обсуждают, кто будет вести НВП

К концу этого года Минпросвещения разработает школьный курс по начальной военной подготовке, но уже сейчас власти заявили, что НВП появится с нового учебного года. Что предлагают включить в курс начальной военной подготовки на Урале, кто будет преподавать и с какого возраста предполагается готовить будущих солдат, разбирался «Новый День».

По сообщению РИА «Новости», Минпросвещения уже ведет работу над курсом, который войдет в состав ОБЖ для старшеклассников и станет частью общеобразовательной программы. У «Коммерсанта» другие данные: издание со ссылкой на Минпросвещения сообщает, что НВП в школах все же не будет обязательным модулем, а станет элементом внеурочной деятельности.

Так или иначе, начальная военная подготовка предполагает несколько обязательных направлений. Во-первых, это практическое изучение основ военного дела, куда входят и строевая подготовка, и умение обращаться с оружием. Во-вторых, это теория, связанная с изучением военной доктрины РФ и базовых понятий и терминов об армии. В-третьих, это медицинская подготовка.

Точный состав курса пока не определен, как и его длительность и то, на кого он рассчитан – на среднюю ступень общеобразовательной школы или только на старшеклассников. В департаменте образования Екатеринбурга пока осторожно высказываются по поводу будущего курса. «Пока это остается инициативой, которая обсуждается на всех уровнях, в том числе с привлечением экспертов, законодателей, педагогов и психологов. Говорить о конкретике реализации проекта преждевременно», – прокомментировали там.

Непублично же директора екатеринбургских школ не выражают восторга по поводу нового школьного курса. «Придется перекраивать учебную программу или вводить дополнительные часы. С учетом того, что мы говорим о старшеклассниках, у которых последние два года учебы в школе посвящены почти целиком и полностью подготовке к ЕГЭ, стоит ли взваливать на них дополнительные часы – большой вопрос. Кроме того, нет даже намека на то, кто будет вести такие уроки, если они все же станут обязательными», – пояснила в беседе с «Новым Днем» директор одной из школ Екатеринбурга.

Мнение разделяют и педагоги – военные пенсионеры, которые нашли себя в сфере образования после ухода из Вооруженных сил. «Я капитан запаса, поэтому обладаю необходимыми знаниями и практическими навыками, которые могу передать детям. А что им расскажет выпускница кафедры БЖД (безопасность жизнедеятельности, – прим. ред.)? Сможет научить их строевой подготовке? Огневой? Тактической? Да хотя бы начальной медицинской? Не думаю», – добавил собеседник агентства.

В беседе с «Новым Днем» исполняющий обязанности председателя ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев также высказывал эту мысль. «С кадрами надо работать. Лучше, чтобы [детей НВП] обучали офицеры или подготовленные гражданские. Условно гражданские. Потому что он должен знать многие вопросы. Даже сейчас придет какой-нибудь необученный человек, который скажет: «Я хочу заниматься военно-патриотическим клубом», – но он же необученный человек, он же не умеет, чему он научит? Он испортит, наоборот», – подчеркнул он, заметив, что на роль преподавателей НВП как нельзя лучше подойдут военнослужащие, особенно раненые, поскольку они дисциплинированы и преданы Родине.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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