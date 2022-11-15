Министр прокомментировал введение НВП в школах

И.о. Министра образования Свердловской области Юрий Биктуганов прокомментировал будущее введение НВП в общеобразовательных школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об этом министру задал на заседании заксо депутат Виктор Бабенко.

«Я лично поддерживаю начало реализации этой программы, – заявил Биктуганов. – Сейчас Минпросвещения РФ рассматривает вопрос, как это будет реализовано, в рамках учебной программы или во внеурочное время. Кто будет этим заниматься? Мы рассматриваем педагогов, которые в свое время прошли обучение на военных кафедрах, они никуда не делись». Биктуганов также добавил, что в области ждут рекомендаций от федерального правительства.

Напомним, пока точный состав программы не определен, как и ее длительность и то, на кого она рассчитана – на среднюю ступень общеобразовательной школы или только на старшеклассников. В департаменте образования Екатеринбурга осторожно высказываются по поводу будущего курса. «Пока это остается инициативой, которая обсуждается на всех уровнях, в том числе с привлечением экспертов, законодателей, педагогов и психологов. Говорить о конкретике реализации проекта преждевременно», – прокомментировали там.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»