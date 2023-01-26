В ДОСААФ изучают украинские школьные учебники по НВП

При подготовке школьного курса НВП будет использоваться не только российский опыт, но и украинский.

Об этом рассказал на пресс-конференции и.о. председателя Свердловского отделения ДОСААФ Юрий Яночкин. «Мы попросили наших людей, которые ездят и выполняют задачи непосредственно там и вот недавно только прибыли с передовой. Они привезли нам образцы учебников, которые есть по НВП на Украине, крайняя редакция в 2018 году была. И я уверен, что мы сделаем лучше. И методика, и все остальное у нас будет совершеннее», – заявил Яночкин.

Пока о конкретном наполнении школьного курса НВП Юрий Яночкин рассказать не готов. Он отметил, что это область ответственности минобразования. Ожидается, что программу разработают к концу февраля, летом ДОСААФ планирует провести учебно-методические сборы для преподавателей.

Напомним, ранее министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, комментируя тему введения НВП в школах с 1 сентября 2023 года, заявил: «Я лично поддерживаю начало реализации этой программы. Сейчас Минпросвещения РФ рассматривает вопрос, как это будет реализовано, в рамках учебной программы или во внеурочное время. Кто будет этим заниматься? Мы рассматриваем педагогов, которые в свое время прошли обучение на военных кафедрах, они никуда не делись. Точно так же есть ресурсы со стороны мобилизованных, военных».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»