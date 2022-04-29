«Штрибан, ты фильтруй хрюканину!»: шансонье Новиков объяснил Соловьеву, в чем тот неправ (ВИДЕО)

Художественный руководитель Свердловского театра эстрады и «уголовный бард» Александр Новиков тоже вступился за Екатеринбург и губернатора Евгения Куйвашева перед телеведущим Владимиром Соловьевым, который разглядел в столице Урала «центр мерзотной либероты». Певец разъяснил, что Соловьев неправ не только с точки зрения корректности, но и исторически: губернатор Куйвашев никогда не имел отношения к ОПС «Уралмаш». А сам «Уралмаш» ответил бы ведущему совершенно по-другому. Видео с обращением Новиков разместил в своих соцсетях.

«Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. Так вот, тебе следовало бы знать, что, когда Евгений Куйвашев заступил в должность полномочного представителя Президента, уралмашевской группировки как таковой уже не было. Он пришёл из Тобольска, из Тюмени, – подчеркнул Новиков. – И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка – которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона – они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А еще лучше закуси своё поганое жало». Ну тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты – ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком. А в данном случае язык твой пошёл не в ту степь».

Ответ Новикова Соловьеву

После этого Александр Новиков заметил: «В это трудное время мы не имеем права переходить на склоку, оскорблять друг друга, а тем более регион, военно-промышленный комплекс которого производит сегодня то, что так необходимо в специальной военной операции. И было бы уместно, если бы ты, Владимир, позвонил Куйвашеву и уж если бы не извинился, то хотя бы объяснился перед ним. Перед нами не надо. Куйвашев – человек добрый и незлопамятный. Зла за пазухой не держит. И мы тоже люди не злые. Не будем зубоскалить и мстить. Сделай так. Это будет по-мужски».

Как уже сообщал «Новый День», во время эфира с полпредом президента Владимиром Якушевым Соловьев потребовал у него ответа: «Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Как системе удается привести их в чувства?».

О недопустимости подобных высказываний уже заявили бывший мэр Аркадий Чернецкий и бывший губернатор Эдуард Россель. Действующий глава области Евгений Куйвашев посоветовал ведущему «следить за языком», а мэр Алексей Орлов заявил, что Соловьев «ничего не знает о наших горожанах».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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