«Уголовный бард» Александр Новиков номинирован на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Певец и худрук театра эстрады Александр Новиков вошел в список претендентов на звание «Почетный гражданин Екатеринбурга».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в списке четверо. Кроме Новикова, туда вошли ректор УрГЭУ Яков Силин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и президент футбольного клуба «Урал», заслуженный тренер России Григорий Иванов.

Итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято городской думой до исторического дня рождения уральской столицы – 18 ноября.

Отметим, в августе уже были избраны 4 новых почетных гражданина, в том числе предприниматель-миллиардер Андрей Симановский и гендиректор компании «Группа Синара» Михаил Ходоровский.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2022 года Александр Новиков вступился за Екатеринбург перед телеведущим Владимиром Соловьевым, который разглядел в столице Урала «центр мерзотной либероты». Фраза «Фильтруй хрюканину насчет нашего города» стала мемом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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