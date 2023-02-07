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Вторник, 7 февраля 2023, 09:43 мск

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Александр Новиков: «Не вижу поводов жеманничать в отношении ядерного оружия»

Екатеринбургский исполнитель шансона, художественный руководитель театра эстрады Александр Новиков призвал руководство страны «шарахнуть» по недружественным государствам Евросоюза, поставляющим оружие на Украину.

По мнению Новикова, все «красные линии» уже давно пройдены, а политики Евросоюза недоговороспособны. Поэтому, считает он, нужно первыми ударить по странам, которые поставляют оружие на Украину. «Я убежден, что если это не сделаем мы, то они это сделают первыми. Я сторонник радикальных мер по отношению к этому сброду. Потому что они в открытую заявили, что их цель – уничтожение России. Они хотят уничтожить мою страну, меня, моих друзей, близких, детей. Я не вижу никаких поводов, чтобы жеманничать в отношении ядерного оружия», – заявил Новиков в интервью «Аргументам недели».

Певец добавил: «Я считаю, что надо ударить даже ядерным оружием. Я не говорю, что баллистическими ракетами, но тактическим ядерным оружием мы вполне можем ударить. И никакая Америка не дернется. Они даже танки не стали давать, сказали – «мы дадим, когда-то, может быть». Они все время толкают Европу. И поэтому если шарахнуть по Европе, то в первую очередь, конечно, по Польше, потом по Прибалтике, потом по Англии, ну а Германию – в последнюю очередь».

Интересно, что во время интервью прозвучало имя телеведущего Владимира Соловьева, который недавно тоже призвал «долбануть» по странам НАТО, поставляющим оружие на Украину. Напомним, что год назад между Новиковым и Соловьевым произошла перепалка, когда последний разглядел в столице Урала «центр мерзотной либероты», а губернатора Куйвашева обвинил в связях с ОПС «Уралмаш». Новиков разъяснил Соловьеву, что тот неправ не только с точки зрения корректности, но и исторически: «Тебе следовало бы знать, что, когда Евгений Куйвашев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже не было. Он пришёл из Тобольска, из Тюмени, – подчеркнул Новиков. – И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка – которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона – они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А еще лучше закуси своё поганое жало». Фраза Новикова «Штрибан, фильтруй хрюканину» стала одним из мемов 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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