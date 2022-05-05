Полпред посла Сербии на Урале ответил Соловьеву: «Мы не хотим сотрудничать с мерзлотой, которую вы представляете» (ВИДЕО)

Полномочный представитель посольства Республики Сербия в УрФО Сава Рапич жестко высказался в адрес телеведущего Владимира Соловьева, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», а в ответ получил совет от губернатора Евгения Куйвашева «следить за языком», а также разъяснения от барда Александра Новикова о том, что надо «фильтровать хрюканину».

Сава Рапич ответил Соловьеву

Представитель Республики Сербия попросил Соловьева и его зрителей и слушателей вспомнить выступление ведущего 29 ноября 2013 года. «Вам в зале в Москве задали вопрос о возможном возврате Крыма в состав Российской Федерации. Помните ваш ответ? Он был очень отрицательный. Вы сказали, что это России не нужно. А сейчас, вы мне объясните, 2022 год – как вы успели так быстро переобуться? Как поменялось ваше понятие в отношении Украины? Видимо, должно пройти время, чтобы у вас поменялось понятие, связанное с Екатеринбургом», – предположил Рапич.

По его словам, «Екатеринбург один из самых прекрасных городов». «Я родился и получил образование в Белграде, другое одно образование – в Англии, я жил в США, в Нью-Йорке и Вашингтоне, а потом, слава Богу, жизнь отправила сюда. Сердце матушки-России – город Екатеринбург. Что такое Екатеринбург, вы понимаете? Нет. Что такое Урал, вы понимаете? Нет. Урал – это центр оборонной промышленности РФ. Вы понимаете, что каждый человек здесь готов без вопросов отдать свою жизнь за свободу России? На фоне всего, что происходит сегодня, на фоне действий Российской Федерации на территории Украины вы себе позволяете делать внутреннее негативное», – сказал он.

Рапич предположил, что Соловьева «финансируют иностранные спецслужбы». «У меня есть сомнения. Может быть, оно так и есть. Я надеюсь, что российские спецслужбы, в том числе Федеральная служба безопасности, позаботятся об этом вопросе. Проверят. Потому что ваши высказывания на протяжении последних десяти лет идут против России», – заявил представитель Республики Сербия.

Он напомнил, что не так давно Соловьев брал интервью у президента Сербии Александра Вучича. «Это было последнее интервью, которое вы брали от любого гражданина Республики Сербия. Я лично постараюсь. Потому что мы не хотим сотрудничать с той российской мерзлотой, которую вы, видимо, представляете. Всех вам благ. Здоровья. И любви, конечно», – пожелал Рапич.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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