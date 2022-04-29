В Бисерти муж из ревности зарезал жену и своего лучшего друга

Жителю Бисерти предъявлено обвинение в двойном убийстве: жены и лучшего друга. Причиной послужила ревность.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что еще раньше в семье, в которой случилась трагедия, не заладились отношения. Женщина с двумя маленькими дочками (одной – от первого мужа, другой – от второго), решила временно пожить отдельно. 28 апреля супруг решил их навестить. В гостях у жены оказался его лучший друг. Затем к компании присоединилась ещё одна местная жительница с двумя молодыми людьми. Вечер компания из 6 человек провела за распитием спиртного. Около 10 часов вечера муж ушел, чтобы выспаться. Но под утро он вернулся и застал супругу вдвоем с другом. Завязалась драка, которая переросла в поножовщину. «Лучшего друга» подозреваемый ударил ножом 4 раза, а жену, которая успела выбежать на улицу, – пять. Оба погибли. Фигурант заявил сыщикам, что ни о чем не жалеет.

Фото СУ СКР Свердловской области

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что женщина скончалась от потери крови сразу, на месте происшествия, ее знакомый – чуть позже, в больнице. Назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.

Судьбу двух девочек в настоящее время решают специалисты органов опеки. Пока их передали бабушке со стороны отца.

Бисерть, Елена Владимирова

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