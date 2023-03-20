Начался суд над уральцем, обвиняемым в убийстве жены и друга из ревности

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый – житель Бисерти Руслан Бакунов. По версии следствия, в апреле 2022 года в Нижнесергинском районе он убил из ревности свою жену и лучшего друга. По ходатайству подсудимого дело рассматривается с участием присяжных заседателей.

Как уже писал «Новый День», проблемы в семье начались давно. Женщина с двумя маленькими дочками (одной – от первого мужа, другой – от второго), решила временно пожить отдельно. 28 апреля супруг их навестил. В гостях у жены оказался его лучший друг. Затем к компании присоединилась еще одна местная жительница с двумя молодыми людьми. Вечер компания из шести человек провела за распитием спиртного. Около десяти часов вечера муж ушел, чтобы выспаться. Но под утро он вернулся и застал супругу вдвоем с другом. Завязалась драка, которая переросла в поножовщину. Лучшего друга подозреваемый ударил ножом четыре раза, а жену, которая успела выбежать на улицу, – пять. Оба погибли. Фигурант заявил сыщикам, что ни о чем не жалеет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»