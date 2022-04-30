Из-за праздников трамваи изменят маршруты 1 и 2 мая (СПИСОК)

Завтра, 1 мая, из-за праздничных мероприятий с 06:00 до 15:30 будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Луначарского до Московской. Трамваи шести маршрутов на это время изменят схему движения. В ЕМУП «Гортранс» рассказали, как именно:

Трамвай № 2 пойдет по маршруту: Ст.Фрезеровщиков – пр.Космонавтов – ул.Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ст.ВИЗ;

№ 6 – Ст.ЦПКиО – ул.Луначарского – ул.Куйбышева – ул.Радищева – ул.Московская – Верх-Исетский бульвар – ул.Халтурина – ул.Бебеля – ул.Машиностроителей – ст.Машиностроителей;

№ 13 – Ст.7 Ключей – ул.Халтурина – Верх-Исетский бульвар – ул.Челюскинцев – ул.Луначарского – пр.Ленина – ул.Гагарина – ст. 40 лет ВЛКСМ;

№ 15 – Ст. 40 лет ВЛКСМ – ул.Гагарина пр.Ленина – ул.Луначарского – ул.Куйбышева – ул.8 Марта – ст.Вторчермет;

№ 18 – Ст.Волгоградская – ул.Викулова – ул.Красноуральская – Верх-Исетский бульвар – ул.Челюскинцев – ул.Луначарского – пр.Ленина – ул.Гагарина – ул.Блюхера – ст.Шарташ;

№ 26 – Ст.Волгоградская – ул.Белореченская – ул.Московская – ул.Челюскинцев – ул.Уральская – ул.Гагарина – пр.Ленина – ул.Луначарского – ул.Челюскинцев – ул.Московская – ул.Белореченская – ст.Волгоградская.

Кроме того, точно так же изменятся схемы движения тех же трамваев 2 мая с 09:00 до 14:00 ради проведения 84-й традиционной эстафеты «Весна Победы» и легкоатлетического забега «УГМК Майская гроза».

Полный список перекрытий улиц на майские праздники можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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