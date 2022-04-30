Две семьи друзей перед пожаром топили баню: подробности трагедии в Заречном

Стали известны подробности пожара в селе Мезенском, на котором погибли три человека и пострадало еще пять, в том числе дети.

Трагедия произошла, когда одна семья с детьми приехала в гости к другой. Компания растопила баню, а поздно вечером все легли спать. Что именно послужило причиной пожара, пока неизвестно. «Представители МВД, МЧС и Следственного комитета отрабатывают все возможные версии, в том числе замыкание электропроводки и иные. Среди приоритетных – могла раскалиться труба бани, от неё огонь мог перейти к пристрою и дому. Личности трёх погибших и 5 пострадавших сотрудники полиции уже установили», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, погиб 45-летний глава одной из семей и дети второй семьи – 6-летняя девочка и 3-летний мальчик. Среди пострадавших – 36-летний отец второй семьи, 37-летняя супруга погибшего и трое их детей: 10-летняя и годовалая девочки и 3-летний мальчик. Собранные по данному факту материалы полицейские направили в региональный Следственный комитет.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Наказание за него – до 4 лет лишения свободы. По указанию руководства СУ СКР по Свердловской области на месте происшествия работает усиленная следственная группа. Проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СКР.

Как уже сообщал «Новый День», частный деревянный дом загорелся в 03:23. Первые пожарные прибыли на место вызова через 7 минут. Горел не только жилой дом, но и надворные постройки. Площадь пожара составила 100 м.кв. Во время разборки сгоревших конструкций пожарные нашли тела трех погибших, двое из которых – дети.

Заречный, Елена Владимирова

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