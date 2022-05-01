В Екатеринбурге на Первомайскую демонстрацию вышли тысячи горожан (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге впервые после отмены коронавирусных ограничений состоялась праздничная демонстрация в честь Дня Весны и Труда. На проспект Ленина и площадь 1905 года вышли тысячи человек – сотрудники предприятий, представители политических партий, студенты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настроение людей в колонне было по-настоящему праздничным. Участники шествия, как в «доковидные» годы, не только несли транспаранты и флаги, но и находили время для песен.

Во главе колонны традиционно шли представители власти – губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, бывшие мэры Аркадий Чернецкий и Александр Высокинский, депутаты Госдумы и заксобрания, члены областного правительства.

В 10:00 на площади 1905 года состоялся праздничный митинг. К уральцам обратился губернатор Евгений Куйвашев, который отметил, что Урал во все времена был надежной опорой страны, становым хребтом российской экономики.

«Благодаря добросовестному труду, таланту, творческой энергии и упорству уральцев в минувшем году мы успешно преодолели трудности, вызванные пандемией коронавируса. Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным санкционным давлением нашу страну пытаются ослабить экономически и технологически. Но уральцы, как и все россияне, никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями», – сказал губернатор.

Как уже анонсировал «Новый День», Первомай в этом году прошел под новыми лозунгами: «Zа Мир! Труд! Май!», «Zа армию! Zа президента!», «Zа мир без нацизма!». Эмблему «Z» можно было увидеть и на флажках, на транспарантах, на воздушных шарах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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