В городе снова пахнет гарью. ГУ МЧС объяснило причину

Сегодня с утра над Екатеринбургом повис смог, на улицах явственно ощущается запах гари.

Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной появления смога в Екатеринбурге стали природные пожары на территории Курганской области. Возможно, смог рассеется к вечеру.

Спасатели советуют жителям Екатеринбурга занавешивать открытые окна или форточки мокрой марлей или любым другим тонким полотном, пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, максимально ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков, отказаться от длительных прогулок, всеми мерами увлажнять воздух. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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