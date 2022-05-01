На реке Серге опрокинулся катамаран с восемью туристами (ФОТО)

В Нижнесергинском районе группа туристов, сплавлявшихся по реке Серге, попала в неприятную историю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, вчера днем катамаран с восемью туристами из Екатеринбурга опрокинулся, и люди оказались в воде. К месту ЧП выдвинулись спецслужбы, в том числе и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Прибыв на место, они выяснили, что все спортсмены, находившиеся на катамаране, сами выбрались на островок на реке. Им было нужно только переправиться с острова на берег. Спасатели спустили на воду лодку и перевезли всех сплавщиков, где тех забрал автобус организаторов турмаршрута. Никто из туристов не пострадал.

Отметим, что группа была зарегистрирована и оснащена необходимыми средствами связи, что позволило спасателям оперативно найти ее и оказать туристам необходимую помощь.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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