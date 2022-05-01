Завтра центр Екатеринбурга снова перекроют

Завтра, 2 мая, в центральной части Екатеринбурга снова временно перекроют движение транспорта ради проведения 84-й традиционной эстафеты «Весна Победы» и легкоатлетического забега «УГМК Майская гроза».

С 07:00 до 15:00 будут перекрыты:

– улица 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

– улица Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

С 09:00 14:00 будут перекрыты:

– проспект Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина;

– улица 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Автопарковка на площади 1905 года будет закрыта 2 мая с 00:00 до 16:00 .

Кроме того, 2 мая с 8 до 13 часов нельзя будет купить алкоголь в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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